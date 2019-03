© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Fabio Quagliarella non smette mai di stupire e le due reti che segnate al Paolo Mazza contro la SPAL lo hanno proiettato in testa alla classifica marcatori al pari di Cristiano Ronaldo. Il capitano della Sampdoria ha deciso la partita con uno splendido gol, il primo, e un colpo di testa potente e preciso, facendo parlare ancora di sé e facendo restare la sua squadra in corsa per l'Europa. Il tempo non passa mai per Quagliarella, più giovane che mai sotto porta.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 8

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere della Sera: 8

Corriere dello Sport: 9

Tuttosport: 7,5