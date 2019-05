© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fabio Quagliarella non si ferma più e grazie all'ennesimo calcio di rigore realizzato in questo campionato ha ipotecato ancora di più la classifica marcatori, visto anche de Zapata, Piatek e Ronaldo non hanno segnato. L'ultimo a mollare anche nella sfida di ieri contro l'Empoli a Marassi. Non si vede molto durante tutta la partita ma quando il pallone passa dalle sue parti riesce sempre, o quasi, a essere pericoloso. La sua carta d'identità continua a non influire.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 6