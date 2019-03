Le pagelle di Quagliarella: due gol e record. Serata da incorniciare

© foto di www.imagephotoagency.it

La sua serata è stata perfetta: due gol, un assist e record come giocatore più anziano ad andare in gol nella storia della Nazionale italiana. Fabio Quagliarella non invecchia mai e dal dischetto è stato freddissimo come sempre. Generoso nella sponda per Kean e coraggioso con la sua rovesciata. Uscito tra gli applausi e la standing ovation se l'è meritata tutta.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 8

Corriere della Sera: 7,5

QS: 7

Tuttosport: 8