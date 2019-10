© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bocciato, insufficiente. Quello visto a Bologna è "troppo poco per un sovrano del gol come lui", scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Chiaro anche il giudizio sulla punta di Castellamare di Stabia comparsi su queste colonne. "Una volée, un'occasione, poi i difensori bolognesi lo annullano". E con lui la Sampdoria resta in solitaria ultima in classifica in Serie A nonostante il cambio in panchina da Eusebio Di Francesco a Claudio Ranieri. Che "continua a difenderlo", spiega Il Secolo XIX ma "l'anno scorso ha abituato tutti al caviale a pranzo e cena e ora è molto dura accettare le merendine".

I voti

Tuttomercatoweb.com 5

Gazzetta dello Sport 5

Corriere dello Sport 5.5

Tuttosport 5

Secolo XIX 5