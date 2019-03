Le pagelle di Quagliarella: e sono 20. Meglio anche di CR7

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fabio Quagliarella non smette di stupire e soprattutto non smette di segnare. Con il rigore messo a segno ieri a Marassi contro l'Atalanta il capitano della Sampdoria è arrivato a quota 20 gol in campionato e con undici partite ancora da giocare chissà a quanto potrà chiudere la sua splendida stagione. Ieri non è stata certo la sua prestazione migliore, anche perché non era al meglio della condizione, ma nonostante questo è stato ancora una volta freddissimo dal dischetto. Se i blucerchiati credono ancora all'Europa, anche se dopo il ko di ieri tutto si fa più difficile, il merito è soprattutto suo e c'è da scommettere che l'attaccante non vorrà fermarsi proprio adesso.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere della Sera: 6

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6