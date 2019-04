© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Assist per l'1-0, gol del 2-0 e occasione anche per il tris: ancora una volta indispensabile, l'ennesimo derby vinto della carriera di Fabio Quagliarella. L'esultanza sotto la Sud è proprio come l'aveva sognata, evidenzia il Secolo XIX: oltre al gol fa venire il mal di testa a Biraschi, che riesce a bloccarlo solo col fatto che lascia il Genoa in dieci.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7

Il Mattino: 7

Tuttosport: 7