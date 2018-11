Le pagelle di Quagliarella: gol e sacrificio. Esempio per tutti i compagni

© foto di www.imagephotoagency.it

Quando il gioco si fa duro i duri iniziano a giocare e Fabio Quagliarella ci ha messo meno di 10 minuti per regalare la gioia del gol ai suoi tifosi. Ottima presa di posizione nell'azione che ha portato al vantaggio della Sampdoria nel derby contro il Genoa e buona partita generale, soprattutto dal punto di vista del sacrificio perché alla fine i rossoblù sono stati molto più pericolosi della squadra di Giampaolo. Cinque gol in 13 partite per l'attaccante napoletano che non smette mai di stupire.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6

Tuttosport: 6,5

QS: 7