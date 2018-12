Le pagelle di Quagliarella - Il tempo passa, lui continua a segnare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gli anni passano, Fabio Quagliarella continua a segnare. Una doppietta super piega il Bologna, la stampa lo elogia: "Realizza una doppietta, ritorna sul trono del gol tra i blucerchiati e la sua partita è impeccabile, come sempre. La sua prima rete è un mix perfetto di potenza e precisione, la palla nei suoi piedi è sempre in cassaforte. Inzaghi aveva detto di temerlo, ma la mossa che dovrebbe ingabbiarlo contro di lui non funziona", questa l'analisi del Secolo XIX che dà al bomber blucerchiato 7.5 in pagella. Lo stesso voto che troviamo sulle pagine de La Gazzetta dello Sport: "Sontuoso finalizzatore al servizio della squadra. Il suo sinistro sul due a uno è letale, poi chiude la sfida. E fanno 134 in A".

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 8

Tuttosport: 7,5

Il Secolo XIX: 7,5