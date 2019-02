© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Diciassettesimo gol stagione e altra partita decisa grazie a una sua rete. Fabio Quagliarella non si ferma più e anche dal dischetto sta diventando veramente implacabile, visto che non sbaglia un colpo. Quella contro il Cagliari non è stata certamente la sua miglior partita ma dal dischetto è stato ancora una volta freddissimo, anche se si poteva certamente evitare la polemica con Cragno al momento dell'esultanza.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6