© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'ennesimo straordinario gioiello di un calciatore altrettanto fuori dal comune. Fabio Quagliarella festeggia il suo rinnovo fino al 30 giugno 2020 con una giocata spettacolare a sbloccare la sfida contro il Chievo, un colpo di tacco che gli permette di guadagnarsi una sequela di 8 in pagella. TMW è leggermente più severo, con il 7,5 comunque molto positivo. "A segno per l'ottava gara consecutiva, neanche le feste riescono a fermare il bomber blucerchiato. Il suo gol di tacco, 'alla Quagliarella', è il miglior regalo per i tifosi. E anche il miglior modo di celebrare il rinnovo fino al 2020".

Tuttosport : 8

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 8

Corriere della Sera: 8

TuttoMercatoWeb.com: 7,5