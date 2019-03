© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Una standing ovation al suo ingresso. Giocate importanti in campo. Poco più di un quarto d'ora in campo per Fabio Quagliarella nel match contro la Norvegia ma almeno due occasioni da gol nitide create. Nella prima occasione Hradecky si è superato, nella seconda invece è stato fermato solo dalla traversa. Questo il commento di TMW: "Tre palloni toccati: una grande zuccata, un incrocio colpito, l'ultimo tocco del match: meglio di così, nell'Italia dei giovani...".

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

QS: 7

Tuttosport: 6,5