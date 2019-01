Le pagelle di Quagliarella: notte da Oscar accanto a Batistuta

© foto di Insidefoto/Image Sport

C'è sempre Fabio Quagliarella in copertina quando si parla di Sampdoria. Mai come questa volta, all'indomani del record eguagliato. Undici gare consecutive in cui il bomber di Castellammare è andato sempre a segno, non sbagliando neanche un colpo. Ieri, contro l'Udinese, doppietta di rigore. Ma non solo: l'onnipresente Fabio mette lo zampino anche negli altri due gol per il 4-0 finale. Dai quotidiani gli 8 piovono e sono meritatissimi. Una notte da Oscar, ancora, con tanto di premio. Immortale Quaglia.

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere della Sera: 7,5

Tuttosport: 8

Tuttomercatoweb.com: 8,5