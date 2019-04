"Pure fischiato, serata da dimenticare in fretta". Ritorno al passato non felicissimo per Fabio Quagliarella, che ieri ha perso il confronto diretto con Andrea Belotti nella sconfitta della Sampdoria in casa del Torino. È proprio il confronto con il Gallo, evidenzia Tuttosport, che ne mette in risalto la prestazione negativa, mentre il commento in apertura arriva dalle pagine de La Gazzetta dello Sport. Sulla stessa linea anche noi di TMW: "Serata no". E infatti il voto è 5, ampiamente condiviso dalla stampa specializzata e non solo.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5,5

Corriere della Sera: 5

SampdoriaNews: 5,5

Il Secolo XIX: 5