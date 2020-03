Le pagelle di Quagliarella - Quando il gioco si fa duro, i bomber iniziano a segnare

Quando il gioco si fa duro, i bomber iniziano a segnare. Parafrasando leggermente un vecchio detto da spogliatoio, possiamo ben dire che Fabio Quagliarella ha preso per mano la sua Sampdoria proprio nel momento più difficile. Se i giri del motore sono alti, d'altronde, il centravanti campano ha pochi eguali in Serie A e la doppietta di ieri contro l'Hellas Verona (2-1), che ha regalato ai blucerchiati una vittoria preziosissima in chiave salvezza, ne è solo l'ennesima prova. "Accende la partita con una girata da fuoriclasse, la ribalta con freddezza dal dischetto. E fuori area cuce il gioco", è la lettura de La Gazzetta dello Sport sulla prova da 7-7,5 in pagella di Quagliarella. Il goleador ritrovato, finalmente a quota 10 reti stagionali.

Questi tutti i voti di Fabio Quagliarella:

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7