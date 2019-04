© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fabio Quagliarella non si ferma più. Un altro gol, che questa volta non serve a niente, e anche se la prestazione non è stata certo tra le migliori della sua stagione resta il fatto che davanti al portiere non sbaglia praticamente mai. Peccato per la Samp che la Lazio è uscita da Marassi con i tre punti, spegnendo le residue speranze di qualificazione all'Europa League.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6

Tuttosport: 6