© foto di Federico Gaetano

Fabio Quagliarella non si ferma più. Con il gol di ieri, l'attaccante di Castellammare di Stabia gonfia la porta avversaria per la settima volta di fila, eguagliando quanto fatto da Di Natale. E pensare che fino a quel momento non sembrava in giornata con qualche appoggio di troppo sbagliato e diverse imprecisioni sotto porta. Il tutto sotto gli occhi attenti di Mancini. Questo il commento di TMW: "Non si ferma più. Decimo gol in stagione, il settimo di fila. E Mancini, presente al Castellani, prende appunti".

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7

La Stampa: 6,5

Il Secolo XIX: 7