© foto di Insidefoto/Image Sport

Si ferma contro il suo Napoli la marcia di Fabio Quagliarella, ma nonostante il pesante ko e gli zero gol segnati dalla Samp, l'attaccante blucerchiato è fra i migliori dei suoi: "Il suo record si ferma a quota 11, scrive La Gazzetta dello Sport. Lui ce la mette tutta, ma trova poca collaborazione nei compagni e il muro Koulibaly che lo ferma in ogni modo". Prestazione da 6 in pagella anche per TMW: "Il destino vuole che la striscia di gare consecutive sempre a segno si sia chiusa nel suo stadio, in quel San Paolo che da tifoso porta sempre nel cuore. Al netto di ciò, è stato comunque il giocatore della Sampdoria più pericoloso dalle parti di Meret".

I voti dei quotidiani:

La Gazzetta dello Sport 6

Tuttosport 6

Il Secolo XIX 5,5

Corriere della Sera 6

Tuttomercatoweb.com 6