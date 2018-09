Le pagelle di Quagliarella: un esempio per tutti. E Handanovic trema

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

C'è anche qualcuno che si sogna la tecnica di Fabio Quagliarella. E, a 35 anni suonati, l'attaccante di Castellammare di Stabia non smette di mostrarla tutta. Nonostante il k.o. nel finale contro l'Inter, il suo sabato sera è positivo dal punto di vista della prova personale. Come spesso accade. "Il suo atteggiamento è comunque d'esempio per tutti i compagni", scrive TMW che lo premia con un 6. Mezzo voto in più da La Gazzetta dello Sport, che ricorda come abbia fatto tremare Handanovic in un paio di occasioni.

Le pagelle di Quagliarella

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Tuttosport: 5,5

Corriere della Sera: 6,5