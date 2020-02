vedi letture

Le pagelle di Rabiot: fischiato da tutto lo stadio, non reagisce e tradisce la Juve

"Fischiato da tutto lo stadio, non reagisce". La Gazzetta dello Sport apre così il proprio giudizio dopo il 5 in pagella ad Adrien Rabiot, ieri beccato dai tifosi del Lione per i suoi trascorsi parigini, tra i peggiori nella sconfitta della Juventus in casa dei francesi. Voti più bassi su altri media, a partire da noi di TMW (4, resta uno dei grandi dilemmi della stagione della Juve), come anche sulle pagine del Corriere della Sera: 4 anche qui, "l'insostenibile leggerezza del (non) essere". Tranchant anche il Corriere dello Sport (4,5): "Tradisce la Juve".

TMW: 4

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 4,5

Corriere della Sera: 4

TuttoJuve: 5