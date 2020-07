Le pagelle di Rabiot - Rinato dopo il lockdown: il motore sembra un altro

Anche quando la Juve perde, Rabiot dimostra di essere un altro giocatore rispetto alla prima parte di stagione. Per La Gazzetta dello Sport vive "un momento di buona condizione e convinzione dopo tanta attesa" mentre per Tuttosport, che lo elegge migliore in campo, "arpiona e recupera tantissimi palloni" e "lotta fino alla fine". Per il Corriere della Sera "ha aumentato i giri del motore e il raggio d'azione" e per TuttoJuve è "straripante". Solo La Stampa lo giudica insufficiente scrivendo che "spesso è arruffone" e che "compie un passo indietro rispetto alle ultime partite".

I voti:

TMW: 6

Gazzetta dello Sport: 6

Tuttosport: 6,5

Corriere dello Sport: 6

Corriere della Sera: 6

La Stampa: 5,5

TuttoJuve: 6,5