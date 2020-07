Le pagelle di Rabiot: un gol monumentale nella sua miglior partita alla Juventus

All'improvviso... Adrien Rabiot. Nella sconfitta della Juventus contro il Milan, brilla il centrocampista francese, in quella che è probabilmente la sua miglior partita con la maglia bianconera, come abbiamo scritto su TMW. L'ex PSG segna un gol "monumentale" per il Corriere dello Sport, "meraviglioso" per Tuttosport, che mette in risalto la gran gara giocata da Rabiot. Voto pressoché unanime: 7. Fa eccezione (ma di mezzo voto) La Gazzetta dello Sport. Che però chiede: vuoi vedere che aveva solo bisogno di giocare?

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7

TuttoJuve: 7