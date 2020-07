Le pagelle di Rabiot: vince il duello con Milinkovic. Privarsene non sarebbe intelligente

"La corsa è bella e a testa alta, il lavoro diligente e intelligente, privarsene invece non lo sarebbe". La Gazzetta dello Sport legge così la partita di Adrien Rabiot, premiato con un 6,5. Ma il francese, nel 2-1 della Juventus alla Lazio, vede anche qualche 7 in pagella. Sulle nostre pagine, per esempio (Al cospetto di Milinkovic-Savic, il miglior centrocampista visto stasera allo Stadium), ma anche su quelle di Tuttosport che anche evidenzia come vinca il duello con il serbo biancoceleste.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 6

TuttoJuve: 7