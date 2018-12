Le pagelle di Radu: da Paperissima l'assist a Zapata

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Bocciata da tutte le principali testate la prestazione di Stefan Radu, difensore della Lazio colpevole di aver permesso a Duvan Zapata di segnare il gol che ha premiato l'Atalanta con la vittoria e i tre punti in palio ieri all'Atleti Azzurri d'Italia. "Non sfigura nel complesso, ma ha sulla coscienza il disimpegno errato che manda in porta Zapata", scrive Tuttomercatoweb.com mentre Tuttosport sottolinea l'avvio shock e l'errore che spinge il colombiano ex Napoli, Udinese e Sampdoria a battere Strakosha. Insufficiente la sua gara anche per l'edizione romana del Corriere della Sera, che ricorda però anche l'errore di Acerbi in occasione della rete della Dea. L'ex Sassuolo, però, nel finale ha segnato l'1-1 prima dell'intervento del VAR, prezioso per il successo bergamasco. Ci va giù duro il Corriere dello Sport, che scrive sulla prestazione di Radu: "Da Paperissima l'assist a Zapata".

Questi i voti sui principali media:

Tuttomercatoweb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Lalaziosiamonoi.it: 5