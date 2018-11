Le pagelle di Radu: inizio incerto, poi è prodigioso su Milik

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

C'è anche Ionut Radu tra i migliori in campo del Genoa nel match di ieri sera contro il Napoli. Il portiere ex Inter viene promosso a pieni voti dai quotidiani, a cominciare dal Secolo XIX che lo premia con un 6,5 soprattutto per la gran parata su Milik, in cui è perfetto. Stesso voto da La Gazzetta dello Sport, che sottolinea prima un inizio un po' incerto, poi il prodigioso intervento sul finale di primo tempo. C'è unanimità tra i giornali, anche per il Corriere della Sera il romeno è da 6,5 in pagella.

Tuttomercatoweb.com: 6

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Il Sexolo XIX: 6,5