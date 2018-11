Le pagelle di Radu: show nella ripresa, poi l'uscita-frittata

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gara dai due volti per Andrei Radu, portiere del Genoa che ha dovuto raccogliere per due volte il pallone dalla propria rete. Il romeno classe '97 sarebbe il migliore in campo se non rovinasse tutto con l'uscita nel finale, che porta al gol di Romagnoli costringendo il grifone a lasciare San Siro senza punti. Di proprietà dell'Inter, per Radu c'è aria di derby e "inizia uno show nella ripresa, poi l'uscita-frittata. Pugno maledetto", scrive Il Secolo XIX. Ringrazia il Milan di Gattuso, ora in zona Champions.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5,5

Corriere dello Sport: 4,5

Il Secolo XIX 5