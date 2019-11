© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un'altra prova da 7 in pagella, insieme ad Agudelo Ionut Radu è stato sicuramente il migliore del Genoa tra le mura del San Paolo. Il portiere rumeno ha risposto infatti fin dall'inizio con interventi importanti (seppur non difficilissimi) fino a quello, eccellente e salva-risultato, sul colpo di testa nel finale di Elmas. Meritatissima, dunque, la pioggia di 7 in pagella per un estremo difensore che si conferma tra i più promettenti dell'intera Serie A. Non a caso, ancora di proprietà dell'Inter, che si frega già le mani per il dopo-Handanovic.

Questi tutti i voti di Radu:

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

GenoaNews1983: 7