Le pagelle di Rafael Leao - Travolge D'Ambrosio, ma gioca ancora con leggerezza

Travolgente sulla corsia esterna, anche se deve migliorare in alcuni aspetti. Buona prestazione anche per Rafael Leao, come scrive La Gazzetta dello Sport: "Su quel fianco l’Inter si aspettava forse Saelemaekers e a sorpresa si ritrova l’alta velocità di Leao. Accelerazioni che squassano e impallano D’Ambrosio, poi l’assist per Ibra. Non è ancora re Leao, ma leoncino sì".

Il Corriere dello Sport evidenzia ancora alcune mancanze (voto: 6): "Se un giorno questo ragazzo capirà quanto è forte, diventare un campione. Anche in un derby acceso in tanti momenti gioca con troppa leggerezza".

I VOTI DI LEAO:

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 7

MilanNews.it: 6,5