Le pagelle di Rakitic: ombra di se stesso, sbaglia gli appoggi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tanti errori nella serata di Ivan Rakitic, che non brilla né in fase offensiva né in quella difensiva. Sbaglia enormemente sul secondo gol, consegnando un pallone troppo lungo a Jordi Alba e poi tardando a chiudere su Alexander-Arnold, permettendogli un cross troppo facile. Viene anche sostituito nel finale, segno che non fosse in un grande momento, perché più offensivo degli altri centrocampisti ma meno capace di organizzare. Alla fine scivola anche lui nel baratro delle insufficienze.

I VOTI:

TMW : 4

La Gazzetta dello Sport : 5

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5

La Repubblica: 5