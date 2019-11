© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il gol e il rosso di Jajalo. Gaston Ramirez è stato decisivo nella vittoria della Sampdoria sull'Udinese. Logico premiare l'uruguaiano, autore di una gara sontuosa, come scrive La Gazzetta dello Sport che gli assegna 7. "Nel primo tempo colpisce un palo clamoroso" sottolineiamo inoltre su TMW: per noi il voto è lo stesso, come per Tuttosport, mentre si sale sulle pagine del Corriere dello Sport. "Freddo nel battere il rigore che regala i tre punti", si legge su SampdoriaNews.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 6,5

SampdoriaNews: 7,5