© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Gli ingressi di Ramirez e Caprari segnano l'episodio clou per la vittoria finale". Questo il giudizio su TMW dopo la vittoria di Claudio Ranieri in SPAL-Sampdoria. Il tecnico testaccino è promosso sulle pagine di tutti i media sportivi: 6,5 anche per La Gazzetta dello Sport ("Non poteva scegliere regalo migliore per mamma Renata, che compie 100 anni") e Tuttosport ("Azzeca i cambi"). Si sale al 7 sulle pagine del Corriere dello Sport, mentre SampdoriaNews evidenzia come "pensi alla sostanza e lascia spazio a chi smania dalla voglia di lasciare un segno, esordienti compresi".

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6,5

SampdoriaNews: 7