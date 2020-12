Le pagelle di Ranieri: ottima la mossa di confermare la formazione, azzecca proprio tutto

Mette le ali la Sampdoria, Claudio Ranieri può gioire per la vittoria contro il Crotone. Per La Gazzetta dello Sport l'allenatore romano "azzecca tutto, ma proprio tutto". Tuttosport approva la mossa di confermare lo stesso undici visto con l'Hellas Verona perché squadra che vince non si cambia. Per il Corriere dello Sport la prova di Sir Claudio è da 7.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 7