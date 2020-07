Le pagelle di Raspadori: che sorpresa. Personalità, colpi e gol dal debutto dal 1' in A

Oltre al risultato, l'altra sorpresa di Lazio-Sassuolo si chiama Gianluca Raspadori, attaccante classe 2000 che all'esordio in Serie A ha realizzato due gol: il primo annullato, il secondo regolare. Una prova da 7,5 in pagella per noi di Tuttomercatoweb.com, così come per il Corriere della Sera e il Corriere dello Sport, secondo cui dimostra di avere colpi e senso tattico. La Gazzetta dello Sport (voto 7) scrive che fa il centravanti ma pure il trequartista. Tuttosport (voto 7,5) ne elogia la personalità da vendere.

I VOTI DI RASPADORI:

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7,5