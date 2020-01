Le pagelle di Rebic - Doppietta e segnale sul mercato: Piatek via, lui resta

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non avrebbe potuto sognare modo migliore per segnare i suoi primi due gol in maglia rossonera: prima l'1-1 appena entrato al 48', poi il 3-2 decisivo al 93'. Può essere, così, proprio il croato il nuovo jolly offensivo che serve al 'Diavolo'. Domenica da incorniciare per Ante Rebic, che con la doppietta rifilata all'Udinese è diventato praticamente incedibile sul mercato di gennaio. "La svolta del match di San Siro", anche secondo La Gazzetta dello Sport di oggi. Un segnale di cui mister Pioli, il Milan e lo stesso attaccante ex Fiorentina ed Eintracht Francoforte avevano bisogno più che mai dopo le sole nove presenze senza reti collezionate finora: Piatek (ieri escluso) è sempre più lontano, Rebic sempre più protagonista.

Questi tutti i voti di Ante Rebic:

TMW: 8

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 8

MilanNews: 8