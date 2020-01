© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Entra per Leao e porta il consueto contributo di fisicità. Il gol risolve i problemi del Milan: l'uomo giusto nel metro di campo giusto, non è poco". La Gazzetta dello Sport, questa mattina, analizza così la prova da 7 in pagella di Ante Rebic contro il Brescia. Il Mr. Wolf rossonero ha timbrato ancora, segnando il suo terzo gol in due partite e trascinando i suoi alla vittoria proprio come aveva fatto domenica scorsa contro l'Udinese (tre gol e sei punti in due giornate). Clamorosamente e sorprendentemente provvidenziale, dunque, visto che solamente fino a qualche settimana fa sembrava già a un passo dal ritorno anticipato a Francoforte. In casa Milan, è sicuramente lui (e non il più blasonato Zlatan Ibrahimovic) l'uomo del momento.

Questi tutti i voti di Ante Rebic:

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

MilanNews: 7