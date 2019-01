© foto di www.imagephotoagency.it

Nessuno lo chiami secondo portiere. Pepe Reina ha dimostrato di essere un portiere più che affidabile nella serata di Marassi salvando il risultato in almeno quattro occasioni nitide tenendo a galla la squadra di Gattuso. Questo il commento di TMW: “Il Milan riscopre un vice di lusso. Tanti interventi prodigiosi: si oppone con la mano di richiamo al destro di Ekdal, si supera anche su Saponara e Kownacki. C'è molto del suo in un due a zero corsaro sofferto, ma che consente un avvicinamento più sereno alla Supercoppa con la Juventus”. “Cutrone crea, lui conserva - scrive La Gazzetta dello Sport - agilissimo e concentrato. In fondo il migliore a ex-aequo”.

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

Gazzetta dello Sport: 8

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 7,5

QS: 7,5

Il Secolo XIX: 7