Le pagelle di Reina: benedetta la traversa finale, topica chiara sull’1-1

Non la miglior serata per Pepe Reina, portiere della Lazio nel 2-2 con il Club Brugge. “Improvvido e sfortunato”, scrive Tuttosport a corredo del 5 in pagella. Stesso voto per il Corriere dello Sport: “Benedetta la traversa finale. Sul tiro di Lang topica chiara”. Così anche La Gazzetta dello Sport: “Respinge male il tiro di Lang, poi meglio ma con un paio di uscite da brividi”.

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5

LaLazioSiamoNoi: 5,5