Le pagelle di Reina: prova da numero uno, tiene in piedi la baracca

Il migliore in campo di una Lazio eroica: è questo il ruolo che tutti gli osservatori assegnano a Pepe Reina. Il portiere biancoceleste è sì spiazzato sul rigore, ma il resto salva i capitolini in più di un'occasione. Voto 6,5 per La Gazzetta dello Sport: "Festeggia il ritorno in Champions con una prova da numero uno". Si sale a 7 sulle pagine del Corriere dello Sport, che ne sottolinea "il prodigio che ha tolto il gol a Rits"; stesso voto per Tuttosport: "Il rigore neanche lo intuisce, si rifà nel secondo tempo".

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7

LaLazioSiamoNoi: 7