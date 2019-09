Le pagelle di Ribery: colleziona scalpi. Esce col Franchi in piedi per lui

© foto di Giacomo Morini

Standing ovation al Franchi. Inevitabile, dopo la prestazione di un certo Franck Ribery contro la Sampdoria. "La classe non ha età", scriviamo su TMW con un sontuoso 7,5. Stesso voto per La Gazzetta dello Sport ("colleziona scalpi"), Tuttosport ("di un'altra categoria"), Corriere dello Sport ("fa quasi tutto lui") e FirenzeViola ("uno spettacolo"). Mezzo voto in meno dal CorSera, ma il 7 resta comunque un riconoscimento alla prova del francese, autore dell'assist per l'1-0 viola (gara finita 2-1) e capace di far ammattire la difesa doriana in più di un'occasione.

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7

FirenzeViola: 7,5