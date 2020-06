Le pagelle di Ribery: delizie da manuale e gol da cineteca. Arriva da un altro pianeta

Non è bastato, perché alla fine la Fiorentina è uscita sconfitta dal campo della Lazio, ma il suo gol è stato un capolavoro: Franck Ribery è tornato il campione di sempre. Una prestazione da 7,5 in pagella per noi di Tuttomercatoweb.com, così come per La Gazzetta dello Sport che elogia il suo "gol da cineteca". Il Corriere Fiorentino parla di "capolavoro", ma va oltre e spiega che la sua prova nel primo tempo è stata "da manuale in cui ha dispensato delizie calcistiche a compagni e avversari". Addirittura 8 in pagella dal Corriere dello Sport: "Non arriva dalla Baviera, ma da un altro pianeta".

I VOTI DI RIBERY:

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

Gazzetta dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 8

Corriere della Sera: 7,5

La Nazione: 7

Firenzeviola.it: 7