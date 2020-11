Le pagelle di Ribery: non è un giocatore, è il gioco. Ma gli manca il colpo magico

Gioca da jolly Franck Ribery contro il Parma, eppure non basta la sua verve per ottenere i tre punti. Tra i migliori in campo c'è sicuramente il fuoriclasse francese, che comunque non va oltre la sufficienza di TMW e de La Gazzetta dello Sport. Stesso voto da Tuttosport, mezzo voto in meno dal Corriere Fiorentino, mentre dal Corriere dello Sport arriva mezzo voto in più: "Non è un giocatore, è il gioco", scrive il quotidiano scrivendo che gli manca solo il colpo di magia.

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6

Corriere Fiorentino: 5,5

FirenzeViola.it: 6