Le pagelle di Ribery - Prende male il cambio. La baruffa può costar cara

© foto di Federico De Luca

Esce fra gli applausi ma non gradisce la sostituzione. "Non è contento", spiega La Gazzetta dello Sport e "la baruffa a fine gara col guardalinee potrebbe costargli cara". E' per questo che Tuttomercatoweb.com spiega, all'interno di un giudizio dove lo promuove a pieni voti, che "prende malissimo la sostituzione e forse ha ragione visto che fino al momento del cambio è una vera e propria dannazione per i difensori della Lazio". " Continua a meritarsi gli applausi del Franchi" lo incensa Firenzeviola.it.

I voti

Tuttomercatoweb.com 7

Gazzetta dello Sport 6

Corriere dello Sport 7

Tuttosport 6.5

Firenzeviola.it 6.5