Le pagelle di Ribery - Trascinatore della Fiorentina. Si prende la scena in casa di CR7

E' il motore che trascina la Fiorentina nel successo importante e rotondo di Torino contro la Juventus. Frank Ribery offre grandi giocate della sua qualità fin dalle prime battute quando manda in porta Vlahovic per il vantaggio. "Invito a nozze per Vlahovic con un pallone che danno i grandi fantasisti", è il commento alla pagella di TMW. Questo invece ciò che scrive la Gazzetta dello Sport: "L'assist per Vlahovic e tante giocate decisive…fino al 3-0". "Si prende la scena proprio in casa di Ronaldo", commenta invece Tuttosport.

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

Gazzetta dello Sport: 8

Tuttosport: 7,5

Corriere dello Sport: 8

Corriere della Sera: 6,5

La Nazione: 8

Firenzeviola.it: 7,5