Le pagelle di Rog: cuce, tampona e riparte. E' il migliore del Cagliari

vedi letture

Buona prestazione per Marko Rog nel match di ieri tra Cagliari e Napoli. Suo l'assist per Joao Pedro, oltre ad una miriade di palloni recuperati. Per noi di Tuttomercatoweb.com la sua prova è da 7, così come dal Corriere della Sera. Mezzo voto in meno da La Gazzetta dello Sport perché "all'inizio va in sofferenza". Un 6,5 arriva anche dal Corriere dello Sport, mentre Tuttosport gli assegna mezzo punto in più poiché "bravo nel cucire le trame".

I VOTI DI ROG:

TuttoMercatoWeb.com: 7

Gazzetta dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 7