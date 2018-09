Le pagelle di Romagnoli, salva la baracca più volte: è un titolare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tra i pochi a salvarsi nella notte del 'Da Luz' c'è Alessio Romagnoli. Il difensore del Milan ha fornito una prestazione positiva nella pochezza media di una Nazionale in netta difficoltà. La Gazzetta dello Sport lo valuta da 6 in pagella: "Non affonda come gli altri. Lui è pronto, sì". Stesso voto sul Corriere della Sera, che aggiunge: "Salva sulla linea con grande scioltezza, poi sul gol di Silva non fa a tempo a chiudere". Il Corriere dello Sport alza la media con un 6,5: "Fa Bonucci e Chiellini insieme, chiude come può, salve anche sulla linea". Tuttosport conferma il 6,5: "Il salvataggio sulla linea nel primo tempo vale un gol. (...) Anche nella ripresa è il più lucido anche nella costruzione". Il Quotidiano Sportivo invece lo giudica da 6: "Salva un gol fatto e non molla mai anche quando la tribù balla a causa delle palle perse a centrocampo". Infine Tuttomercatoweb.com gli concede un bel 6,5: "E' pronto per fare il titolare".

I voti:

TMW: 6,5

Tuttosport: 6,5

Il Corriere dello Sport: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Il Corriere della Sera: 6

Quotidiano Sportivo: 6