Le pagelle di Romagnoli: segna e si toglie sassolini dalle scarpe. Torna ai suoi livelli

La brillantezza sta tornando, e Alessio Romagnoli se la gode, anche con una nota polemica. Il capitano del Milan è stato tra i migliori dei rossoneri nella vittoria sulla Fiorentina, arrivata anche grazie a una sua rete. “Festeggia togliendosi un po’ di sassolini dalla scarpa - scrive Tuttosport, voto 7 - il problema è che ogni tanto lui non gioca”. Stesso voto anche per La Gazzetta dello Sport (“Difende e attacca: serve altro?”), così come per il Corriere dello Sport: “Segna ed esulta polemicamente. Torna ai suoi livelli”.

