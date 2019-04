© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"40 minuti assurdi". Non c'è modo migliore di quello del Corriere dello Sport per sintetizzare la prestazione di Cristian Romero, ieri espulso nel primo tempo del 4-0 subito dal Genoa in casa contro l'Inter. Pare un agnellino davanti a Icardi, evidenzia Tuttosport: il difensore in orbita Juve ha infatti causato il rigore del 2-0 nerazzurro e nell'occasione è stato anche espulso, condannando di fatto i liguri alla resa. Voti in linea con un disastro totale: al massimo si arriva al 4,5 ma è un'eccezione.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 4

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 4

Tuttosport: 4

Corriere della Sera: 4