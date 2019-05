Le pagelle di Romero - Monumentale, azzanna Zapata senza paura

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nonostante il ko del Genoa contro l'Atalanta, Romero è risultato il migliore in campo. Per La Gazzetta dello Sport merita 7 in pagella: "Imbavaglia Zapata senza soffrire fisicamente, impegna Gollini di testa, manda in gol Pandev con un tacco". Stesso voto su TMW. Il migliore dei suoi, per distacco. In fase difensiva sbaglia poco (meno del compagno sicuramente), davanti solo Gollini gli nega il gol. E poi inventa quello di Pandev con un tocco di genio". Voto 7 anche da Il Secolo XIX: "Monumentale. Zapata è il doppio di lui, eppure lo azzanna senza paura. Veloce e leggero nei movimenti, granitico nei duelli. Non solo è il migliore difensore rossoblù, ma è anche l'attaccante più pericoloso. Prandelli lo sa e lo getta avanti nel finale. El Cuti non si fa pregare e serve Pandev con tacco geniale".

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 6,5

Il Secolo XIX: 7