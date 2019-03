Le pagelle di Romero: solido e affidabile, un incubo per Inglese

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cristian Romero ci ha messo pochissime partite, ad inizio stagione, per convincere tutti in Serie A, dirigenti dei top club inclusi. Messosi bene in luce, anche contro il Parma, malgrado la sconfitta, il centrale classe '98 è stato tra i migliori in campo. Il migliore del Genoa per La Gazzetta dello Sport, che lo premia con un 6,5 in pagella: "Difensore davvero solido e affidabile". Lo pensano tutti ormai e a guardare le sue battaglie con Inglese hanno proprio ragione, perché il giovane rossoblù diventa un incubo per l'attaccante avversario, non gli permette mai di giocare il pallone. Ad ogni duello non bada ai modi, ma al risultato. E il risultato buono per lui è sempre prenderla, avere la meglio sull'attaccante. Lui ci prova, a volte è anche rude, a volte soffre pure, ma alla fine la spunta sempre lui.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6

Corriere della Sera: 6

Genoanews1893.it: 6