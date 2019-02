Le pagelle di Romulo: buon esordio in su e giù per la fascia laziale

© foto di www.imagephotoagency.it

Esordio con la maglia della Lazio per Romulo, giocatore a caccia dell'ultima grande occasione della carriera con i biancocelesti. Una buona impressione per quasi tutti i quotidiani, con La Gazzetta dello Sport che scrive: "Si presenta con un cross che cattura l'Olimpico". Per TMW: "Nel primo tempo la Lazio gioca spesso dalla sua parte cercando di sfruttare il suo dinamismo e Romulo si rende protagonista di un paio di percussioni interessanti". L'unica insufficienza arriva dal Corriere della Sera che scrive: "Grande smania, non altrettanta lucidità".

I VOTI:

Tuttomercatoweb.com: 6

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6

Il Messaggero: 6,5

Il Corriere della Sera - ed. Roma: 5,5