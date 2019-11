Le pagelle di Ronaldo - 90' di sudore, rabbia, errori. Dov'è il vero CR7?

© foto di www.imagephotoagency.it

"Esiste un caso Cristiano Ronaldo? O esiste solo un campione in difficoltà? L'una non esclude l'altra. Insieme, però, hanno raccontato novanta minuti complicati, di sudore, rabbia, errori. E dell'abbraccio dei suoi tifosi, che è la medicina più importante per ripartire". Su TMW, ieri sera, abbiamo letto così la prova incolore di Cristiano Ronaldo contro l'Atletico Madrid. Un'insufficienza, seppur lieve, che trova conferme questa mattina anche su La Gazzetta dello Sport. "Altruista, ma mai pericoloso. Prende comunque il coro dello Stadium", è infatti l'analisi della rosea. "Torna dopo la sostituzione, le polemiche e i gol col Portogallo. Ma non torna ancora il vero Ronaldo", è invece quella del Corriere dello Sport, dove CR7 riesce a strappare comunque la sufficienza. Pagelle che oscillano dunque tra il 5 e il 6,5 per il campione ex Real Madrid, che in queste settimane - numeri alla mano - sta sicuramente vivendo il suo peggior periodo da quando è arrivato a Torino.

Questi tutti i voti di Cristiano Ronaldo:

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6,5

TuttoJuve: 5,5